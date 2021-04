“SSC Bari comunica di aver sollevato Massimo Carrera dall’incarico di allenatore della Prima squadra”. Arriva al capolinea l’avventura di Massimo Carrera sulla panchina del Bari. Fatale il 2-2 contro il Palermo del San Nicola, risultato conquistato solo in rimonta dai biancorossi grazie ai centri realizzati nel finale da Mercurio e Perrotta, che ha portato i biancorossi in quarta posizione, scavalcati dal Catanzaro – che ha anche una partita da recuperare rispetto a Di Cesare e soci – a quota 61 punti nel girone C di serie C a due giornate dal termine della regular season. Carrera saluta Bari dopo 70 giorni. Arrivato con il suffragio della piazza ha messo insieme 18 punti in 12 partite alla guida del Bari, con 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Al suo posto dovrebbe tornare in panchina Gaetano Auteri, sollevato dalla guida del Bari lo scorso 9 febbraio. “La Società, con stima e rispetto per l’uomo e il professionista – prosegue la nota – intende ringraziare Carrera per il lavoro svolto alla guida dei biancorossi; a lui ed al suo staff augura il meglio per il prosieguo della carriera”.