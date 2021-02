Inizialmente si era fatta largo l’ipotesi del cadavere abbandonato da un’auto in corsa ma, con il passare delle ore, sembrano essere sempre più concrete le tesi del suicidio oppure della caduta accidentale. È mistero a Bari sulla morte di una donna, il cui corpo senza vita è stato trovato in strada, ieri mattina, in via Michele De Napoli, nel quartiere San Pasquale.

Il cadavere della vittima, di circa 60 anni ma di cui non sono state rese note le generalità, è stato rinvenuto nelle prime ore della mattinata. A segnalare il fatto alle Forze dell’Ordine sarebbero stati alcuni residenti della zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Scientifica che hanno eseguito i primi rilievi.

Massimo riserbo sull’attività investigativa, ancora nella fase iniziale. In un primo momento aveva preso corpo l’ipotesi dell’auto in corsa che avrebbe scaricato in strada il cadavere per poi allontanarsi a grande velocità. Tuttavia, gli ulteriori accertamenti, hanno fatto tramontare via via tale possibilità. Al momento la versione più concreta è quella del suicidio: la 60enne si sarebbe lanciata dal balcone della sua abitazione, al settimo piano di una palazzina.

Non è ancora esclusa, tuttavia, neanche la tesi dell’incidente: la 60enne potrebbe essere caduta nel vuoto in maniera accidentale, rimanendo uccisa sul colpo. Ulteriori elementi sulla tragedia potrebbero emergere nelle prossime ore, a seguito delle indagini condotte dalla Polizia di Stato