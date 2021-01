Ha prima avvicinato una coppia di fidanzatini chiedendoli il favore di poter utilizzare il loro cellulare per fare una telefonata. Una volta accontentato è fuggito via con lo smartphone e poi ha chiesto loro un riscatto di 100 euro per restituirlo. E’ accaduto ieri sera a Bitonto dove i Carabinieri hanno tratto in arresto un 20enne protagonista del maldestro tentativo di estorsione.

I fatti sono accaduti nella centralissima piazza Cattedrale dove il giovane ha prima individuato le due vittime e poi ha tentato di dar seguito alla richiesta di riscatto tramite lo stesso telefono con il quale la coppia si è messa subito in contatto.

Terminata la conversazione, però, i due ragazzi hanno immediatamente allertato i carabinieri che in poco tempo sono riusciti ad identificare il 20enne raggiungendolo presso la sua abitazione. Li i militari hanno rinvenuto lo smartphone oggetto di furto e hanno arrestato il 20enne che è stato rinchiuso nel carcere di Bari.