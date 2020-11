Nell’ambito degli specifici servizi tesi a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Monopoli, unitamente ad Unità Cinofile Antidroga della Questura di Bari ed a personale del Reparto Prevenzione Crimine, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 30 anni.

A seguito di attività investigativa è emerso che l’uomo, già sorpreso in altre circostanze in possesso di sostanze stupefacenti, potesse detenere presso la sua abitazione – in una delle contrade di Monopoli – ulteriori dosi di droga. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 50 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento ed un grinder (trita erba). La sostanza e il materiale necessario al confezionamento delle dosi sono stati sottoposti a sequestro mentre il 30enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.