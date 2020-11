Fece irruzione in un supermercato per impossessarsi del denaro custodito in cassa. In quella circostanza puntò la pistola in faccia a uno dei dipendenti, colpendolo poi più volte alla testa con il calcio dell’arma e ferendolo.

Nelle scorse ore i poliziotti del Commissariato di Bitonto hanno tratto in arresto il 25enne Savino Martinelli, pregiudicato bitontino, ritenuto responsabile della rapina avvenuta lo scorso 14 agosto in un market della cittadina a nord di Bari.

Il giovane agì, travisato e armato di pistola, dopo aver ferito uno dei dipendenti, tentò di aprire il cassetto del registratore di cassa, però perse l’equilibrio e fu costretto a darsi alla fuga, a mani vuote.

Le immediate indagini, svolte dagli agenti della Squadra Investigativa, hanno consentito sin da subito di identificare il colpevole, soprattutto grazie alle immagini di videosorveglianza del negozio. Dopo tre mesi, il 25enne accusato di rapina aggravata e lesioni personali, è stato rinchiuso nel carcere di Bari.