Domenica 11 ottobre ultimo giorno della tappa barese de “La Città dei Miti” del Teatro dei Borgia. La trilogia “Eracle, l’invisibile”, “Filottele, dimenticato” e “Medea per strada”, firmata dal drammaturgo Fabrizio Sinisi, diretta da Gianpiero Borgia e interpretata dagli straordinari attori Christian Di Domenico, Daniele Nuccetelli e Elena Cotugno, lascerà Bari cogliendo nuove riflessioni e utili sollecitazioni per il prosieguo di un lavoro che si nutre della quotidianità per costruire una analogia tra alcuni personaggi simbolo della mitologia e il corrispettivo iconico nel presente.

Eccellente la sensibilità dimostrata dalla Città di Bari (in primis da Ines Pierucci Assessora alle Politiche Culturali e Francesca Bottalico Assessora al Welfare) e dall’AMTAB nel patrocinare a titolo gratuito lo spettacolo “Medea per strada”.

Un lavoro “on the road” che continua a collezionare positivissimi consensi per la singolare esperienza che suscita tra i presenti, risultante perfetta di una esperienza unica, di una storia vissuta e raccontata da Medea-Elena Cotugno agli spettatori a bordo di un autobus che parte e percorre tutte le strade della prostituzione, a volte vicine a quelle delle nostre case.

Sul mezzo, tra il pubblico, anche l’assessora Ines Pierucci. Entusiasta della splendida interpretazione di Elena Cotugno, ha ammirato e apprezzato lo spettacolo, plaudendo l’ottimo impegno della Compagnia nella trasposizione dei Miti.

Da oltre tre anni, con tematiche attuali e di forte impatto sociale, il Teatro dei Borgia presenta il dramma al femminile dell’emigrazione forzata e della prostituzione con una rilettura in chiave attuale del mito di Medea: donne sradicate, sfruttate, assoggettate con violenza.

“Medea per strada” ha girato l’intera penisola italiana. La talentuosa Elena Cotugno, per preparare il suo personaggio, ha collaborato con la “Comunità Oasi2 San Francesco Onlus” e operatori dei servizi sociali che aiutano le ragazze, soprattutto straniere, ad uscire dal racket della prostituzione. Il rapporto con le associazioni non si è mai interrotto per rendere sempre più vera la sua “Medea” protagonista a pieno titolo del Sogno Poetico Metropolitano di Teatro dei Borgia.

“La Città dei Miti” è una coproduzione di Teatro dei Borgia, Centro Teatrale Bresciano e Festival delle Colline Torinesi realizzata con il supporto e la cooperazione al progetto sociale de La Rete di Brescia e con il sostegno della Regione Puglia. La tappa nel capoluogo pugliese registra la collaborazione di Nuovo Teatro Abeliano, con il patrocinio della Città di Bari e dell’AMTAB per lo spettacolo a titolo gratuito “Medea per strada”.

*Il programma a Bari

– ERACLE, L’INVISIBILE con Christian Di Domenico, affronta il tema della “tragedia della paternità” raccontando la storia di un padre la cui vita inciampa in un evento imprevisto e lo precipita nell’agone del declino economico dei genitori separati.

ore 18.30 Nuovo Teatro Abeliano, Via Padre Kolbe 3

– FILOTTETE, DIMENTICATO con Daniele Nuccetelli, descrive il tema della “tragedia della vecchiaia”, narrando la vicenda di un anziano affetto da demenza e condannato all’emarginazione e all’isolamento dalla comunità prima e dalla famiglia poi.

ore 20.00 Nuovo Teatro Abeliano, Via Padre Kolbe 3

– MEDEA PER STRADA con Elena Cotugno, lavora sul tema della “tragedia dello straniero” raccontando la storia di una giovane donna migrante, finita nel racket della prostituzione per amore di un uomo da cui si crede ricambiata e da cui ha due figli.

ore 21.30 spettacolo in autobus – partenza dal Nuovo Teatro Abeliano *spettacolo a titolo gratuito con prenotazione obbligatoria e diritto di prelazione per gli spettatori che assistono all’intera trilogia)

*Gli eventi sono realizzati nel rispetto della normativa e delle prescrizioni anticovid. Prenotazioni via whatsapp al n° 347 0152751.