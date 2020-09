“Mario aveva 52 anni ed era un mio amico. Era arrivato in ospedale in condizioni serie e i sanitari hanno tentato in tutti i modi di salvarlo. Non ce l’hanno fatta. Ci ha lasciato per colpa del Covid”. Così, sui social, il sindaco di Polignano, Domenico Vitto.

“Proprio quando cominciavano ad arrivare le prime notizie di negativizzati, tra i 101 positivi presenti in città, e la speranza cominciava a farsi largo, è arrivata questa triste notizia – aggiunge il sindaco -. Alla adorata moglie e a tutti i suoi cari – conclude Vitto – va il nostro abbraccio”.