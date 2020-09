La Polizia locale di Molfetta ha arrestato in flagranza un pluripregiudicato 57enne accusato di aver aggredito con una bottiglia di vetro due agenti. E’ accaduto ieri, intorno alle 19.45, all’incrocio tra via Bisceglie e viale dei Crociati, mentre una pattuglia della Polizia Locale era intenta a regolare il traffico.

Arrivato in bicicletta, l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, avrebbe prima lanciato la bottiglia per poi aggredire fisicamente i due agenti. Il 57enne si trova ora agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Trani, in attesa del processo per direttissima, con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.