I Carabinieri della Tenenza di Mola di Bari hanno arrestato in flagranza di reato G.A., di anni 45 e P.A., di anni 40, i quali, all’interno di un garage sito in Conversano, avevano organizzato un laboratorio per la lavorazione di amfetamine.

Il blitz è scattato dopo che i militari avevano fermato, nel corso di un controllo, uno dei due indagati mentre viaggiava a bordo della sua autovettura in Mola di Bari. Considerato l’atteggiamento sospetto dell’individuo, decidevano di estendere il controllo presso un locale che quest’ultimo aveva in uso in Conversano unitamente al suo complice, nel frattempo rintracciato dagli operanti. Una volta entrati i militari rinvenivano un autentico laboratorio per la trasformazione di sostanze stupefacenti, ovvero imbuti, ampolle, filtri ed altre sostanze chimiche da taglio, nonché 60 gr. di amfetamine e 16 di hashish.

Al termine delle operazioni tutta l’attrezzatura e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati mentre i due venivano tratti in arresto e sottoposti agli aa.dd. a disposizione della A.G. di Bari.