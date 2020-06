Un ingente quantitativo di droga, materiale utilizzato per commettere furti e un’autovettura rubata. E’ quanto scoperto all’alba dai Carabinieri, supportati dai Cacciatori di Puglia, nel quartiere San Piturno di Putignano. I militari durante le operazioni di perquisizione di alcuni box auto abbandonati hanno tratto in arresto due soggetti di 43 e 33 anni sorpresi entrambi con pistole e relativo munizionamento.

I due, responsabili di diversi furti e rapine, nascondevano nei box sotterranei un kit completo per commettere le azioni criminose composto da un disturbatore di frequenze, 4 tute da meccanico, un passamontagna, 6 calze per il travisamento, numerosi guanti in plastica, 4 ricetrasmittenti e un paio di occhiali in plexiglass. In un altro box i Carabinieri hanno trovato anche un’Alfa Romeo Giulietta risultata rubato lo scorso gennaio a Putignano, oltre a due pistole, 50 cartucce, 1 kg di eroina, 100 grammi di cocaina e un giubbotto antiproiettile. I due, tratti in arresto per diversi reati, sono stati condotti nel carcere di Bari.