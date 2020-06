Lega primo partito del Centrodestra e coalizione al 43% in Puglia contro il 39% del centrosinistra. È quanto emerge da un sondaggio Swg: tra i possibili candidati della coalizione di Centrodestra Nuccio Altieri (Lega) avrebbe un gradimento uguale a quello di Raffaele Fitto (FDI) e del giornalista Francesco Giorgino.

L’indagine quantitativa è stata condotta mediante una rilevazione con tecnica mista, ovvero interviste telefoniche con metodo CATi/CAMI (computer assisted telephone/mobile interview) e interviste online con metodo CAWI (computer assisted web interview) all’interno un campione di 1.019 soggetti maggiorenni residenti in Puglia, rappresentativi dell’universo di riferimento in base ai parametri di provincia di residenza, sesso ed etá. Le interviste sono state somministrate nel periodo che va dal 29 maggio al primo giugno 2020. I metodi utilizzati per l’individuazione delle unità finali sono di tipo casuale, come per i campioni probabilistici. Tutti i parametri sono uniformati ai più recenti dati forniti dall’istat. I dati sono stati ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai parametri di provincia, sesso, livello scolare e partito votato alle ultime elezioni. Il margine di errore statistico dei dati medi riportati è del 3,1% a un intervallo di confidenza del 95%.