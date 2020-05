I carabinieri della Stazione di Noicattaro hanno effettuato un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, che si è concluso con l’arresto in flagranza di due individui e il sequestro di varie sostanze.

L’operazione è partita dall’attenzione suscitata dall’anomalo andirivieni di soggetti che accedevano in una via del centro storico. Tale situazione insospettiva i Carabinieri i quali sono risaliti alle reali motivazioni dei frequenti passaggi e soste, riuscendo ad individuare un locale adibito a deposito nella disponibilità di R.A., 18enne e D.G., 28enne, entrambi nojani. I militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare all’interno del deposito, a esito della quale sono stati rinvenuti e sequestrati grammi 55 di cocaina, suddivisi in 110 dosi, grammi 251 di marijuana, grammi 220 di eroina, suddivisi in 21 dosi, oltre alla somma di 490 euro, provento dell’attività di spaccio, nonché due bilancini di precisione e materiale vario utile al confezionamento della sostanza.

Entrambi, dopo l’arresto, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari e nei prossimi giorni si celebrerà il rito di convalida come disposto dall’A.G. di Bari.