Non si ferma la guerra di mala in atto al quartiere San Paolo di Bari. Dopo i colpi di pistola esplosi nel pomeriggio di martedì contro la porta d’ingresso di un bar in viale della Regioni, nella serata di ieri, in via Olbia, ignoti hanno esploso 6 colpi d’arma da fuoco contro una minicar in sosta di un residente. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, i due episodi sarebbero collegati.

Intanto, sempre i militari della compagnia barese, hanno tratto in arresto due spacciatori: il primo, un 19enne del quartiere Libertà, è stato beccato in via De Gemmis con della marijuana e 330 euro in banconote di piccolo taglio. Il secondo, a Japigia, è un 39enne trovato in possesso di marijuana e cocaina. Entrambi sono finiti ai domiciliari. In carcere, invece, è finito un 27enne di Japigia per fabbricazione e detenzione di materiale esplodente: in casa nascondeva due pericolosi artifizi pirotecnici e cinque ordigni esplosivi di fattura artigianale.