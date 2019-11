Antonio Decaro rieletto per acclamazione presidente dell’Anci

Antonio Decaro è stato rieletto per acclamazione presidente dell’Anci dalla 35esima Assemblea congressuale che si è riunita questa mattina ad Arezzo. Il sindaco di Bari, 49 anni, è al vertice dell’Associazione nazionale dei Comuni dall’ottobre del 2016.

Decaro era l’unico candidato in lizza. “Grazie per avermi rinnovato la fiducia”, ha detto il sindaco di Bari dopo la rielezione. “Mi impegnerò a lavorare per le nostre città e per i problemi dei nostri cittadini – ha aggiunto Decaro – e insieme cercheremo di rendere questo Paese più bello e più giusto per vivere”.