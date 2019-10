Due pusher monopolitani sorpresi con 70 grammi di cocaina: arrestati

I Carabinieri della Compagnia di Triggiano, nell’ambito di controlli specifici per la prevenzione ed il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato, nella scorsa serata a Triggiano, D.L 29enne e N.S. 30enne, entrambi di Monopoli, per detenzione ai fini di spaccio di 70 grammi di cocaina. I due si trovavano nel centro abitato di Triggiano a bordo di uno scooter quando sono stati fermati e sottoposti a controllo da parte di una pattuglia del Nucleo Radiomobile. Nella circostanza, alla vista dei militari, si liberavano di 5 involucri in cellophane, tentando la fuga, venendo subito bloccati dai militari, i quali recuperavano anche la sostanza stupefacente e sottoponevano a sequestro la somma di 330,00 euro di cui disponevano, in quanto ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio. I due, su disposizione della competente A.G., sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni, in attesa di giudizio.