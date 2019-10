Controlli ad “Alto Impatto” e “Strade Sicure” nel centro di Bari: 5 arresti e 5 denunce

Continuano i controlli del territorio dei Carabinieri in città, sia nell’ambito dei servizi “Alto Impatto”, sia nell’ambito di “Strade Sicure”. Ieri mattina, i militari della Stazione di Bari Carrassi e dell’11° Reggimento CC Puglia, impegnati nei servizi “Alto Impatto”, in Piazza Umberto, hanno arrestato, in flagranza di reato, per rapina impropria, due donne, D.L. 27enne, N.A. 41enne ed un uomo P.A. 38enne, tutti di Bitonto.

I militari, che presidiavano Piazza Umberto, ricevuta una nota di ricerca trasmessa dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Bari, in ordine ad un furto di diversi capi d’abbigliamento, per un valore di circa 480 euro, avvenuto all’interno di un esercizio commerciale del centro cittadino, apprendevano anche che gli addetti ai controlli erano stati aggrediti e minacciati. Pertanto, dopo una breve ma intensa attività di ricerca nelle vie circostanti, i Carabinieri localizzavano e bloccavano i tre autori, mentre stavano attraversando la medesima piazza Umberto.

In particolare, gli arrestati, dopo aver occultato della merce all’interno di alcune borse, giunti, all’uscita del negozio, alle barriere antitaccheggio, avevano fatto attivare l’allarme, richiamando l’attenzione del personale addetto ai controlli. Per guadagnarsi la fuga, avevano quindi aggredito gli addetti alla sicurezza con spintoni e minacce, riuscendo a scappare e lasciando sul posto parte della refurtiva. La competente A.G. ha disposto per i tre Bitontini gli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.

L’altra sera, sempre in Piazza Umberto, i militari della Stazione San Nicola, facenti parte del dispositivo “Alto Impatto”, al termine di accertamenti, hanno identificato e denunciato due georgiani ed un somalo, tutti regolari sul territorio nazionale, responsabili con altri tre extracomunitari non ancora identificati, di aver partecipato ad una rissa in quella piazza.

Nei giorni precedenti, i Carabinieri della Stazione Bari Principale e quelli della Stazione di Bari Carrassi, congiuntamente a militari della Compagnia d’Intervento Speciale del 11° RTG “Puglia”, nell’ambito dei servizi “Strade Sicure”, in due diverse circostanze, nella centralissima Piazza Aldo Moro, avevano denunciato in stato di libertà, un romeno 25enne per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, essendo stato trovato in possesso di un punteruolo senza giustificato motivo ed un Gambiano 21enne, per aver opposto resistenza ad un controllo e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità.

In altre due diverse circostanze, i militari della Stazione Bari San Nicola e dell’11° RTG CC Puglia, impegnati nei servizi “Strade Sicure”, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due giovani del Borgo Antico: Z.A. 21enne, trovato in possesso di 75 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso complessivo di 80 grammi; F.G. 19enne, trovato in possesso, nel corso di una perquisizione domiciliare, di 93 grammi di marijuana contenuti in una borsa che, all’atto della perquisizione, ha provato a liberarsi gettandola dalla finestra della propria abitazione, prontamente recuperata dai militari operanti, nonché della somma contanti di 475 euro, ritenuta il provento dell’illecita attività di spaccio. Entrambi, su disposizione della competente A.G., sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio;