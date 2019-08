Il boss barese Montani torna in carcere: sparò per vendicare morte del figlio

Il boss del quartiere San Paolo di Bari Andrea Montani, 55 anni, detto Malagnac, torna in carcere. I Carabinieri del Nor di Modugno hanno eseguito una ordinanza di custodia per il tentato omicidio del pregiudicato 42enne Ignazio Gesuito, ferito in un agguato il 5 febbraio 2018 nel quartiere Cecilia di Modugno. Montani, soprannominato ‘Malagnacch’, avrebbe tentato di ucciderlo per vendicare il figlio Salvatore, ammazzato da Gesuito nel giugno del 2006.

Al boss, tornato libero nel 2016 dopo 28 anni in carcere e che era ai domiciliari per una rapina, il nuovo reato è contestato con le aggravanti del metodo mafioso e dell’aver agito «per motivi di supremazia e riaffermazione mafiosa sul territorio», di giorno e a volto scoperto.

Gesuito, raggiunto da due sicari nel cortile condominiale di casa, fu colpito al torace e a un braccio da 4 dei 9 proiettili esplosi contro di lui da Montani, che avrebbe continuato a sparare anche quando la vittima era ormai a terra di spalle. Sopravvissuto, ha perso l’uso delle gambe.

L’agguato del 2018 è avvenuto nello stesso luogo dove nel 2006 c’era il negozio di animali ‘Savanà” all’esterno del quale Gesuito uccise il 18enne Salvatore Montani, figlio di Andrea. Gesuito per questo delitto era stato in carcere 9 anni fino al 2014 e poi si era trasferito a vivere in una città del Nord Italia, tornando a Bari nel 2017 per gestire alcuni affari di famiglia.

Tra i motivi di «rancore» tra Montani e Gesuito, ci sarebbe stata anche la pendenza dinanzi al Tribunale di Bari di un procedimento civile per ottenere il risarcimento danni di quasi 200mila euro chiesto dalla famiglia del boss per l’omicidio del figlio, con udienza fissata pochi giorni dopo l’agguato.

Agli atti dell’indagine dei Carabinieri, coordinata dai pm Domenico Minardi e Federico Perrone Capano, ci sono soprattutto intercettazioni telefoniche e ambientali, video-riprese e le dichiarazioni di vittima e familiari. Nei prossimi giorni il boss Montani, difeso dall’avvocato Nicola Quaranta, sarà sottoposto ad interrogatorio di garanzia per rogatoria a Torino, dove attualmente è detenuto nella locale Casa Circondariale.