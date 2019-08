Disperso dopo bagno a Pane e Pomodoro: 21enne muore in mare

Si tuffa per un bagno a Pane e Pomodoro ma non torna più a riva: è morto così un ragazzo di 21 anni che risultava disperso questo pomeriggio nel tratto di mare antistante il lido cittadino di Bari. L’allarme è stato lanciato da un suo amico che non lo aveva visto tornare dopo un bagno. Assieme a lui anche altri bagnanti hanno sollecitato la Guardia Costiera che ha fatto scattare le ricerche con i sommozzatori dei vigili del fuoco e con il supporto della polizia locale da terra. La vittima è un 21enne ghanese, residente nel Barese.

Il corpo del giovane è stato trasportato a riva vicino al Molo San Nicola. Sono in corso accertamenti della Capitaneria di Porto e dei Vigili del fuoco. E’ intervenuto anche il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare la morte del 21enne.