Vendeva prodotti contraffatti al Libertà: denunciato 62enne

I Carabinieri della Compagnia di Bari Centro, con la collaborazione della Polizia Locale, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto della vendita di prodotti contraffatti ed all’abusivismo commerciale, ieri sera, nel quartiere Libertà, hanno deferito in stato di libertà per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, C.N. 62enne, del luogo, il quale aveva adibito abusivamente a negozio due locali in suo uso, con tanto di scaffalature espositive, per la vendita di prodotti contraffatti. Nell’operazione sono stati sequestrati 108 profumi di varie marche, nonché 4 orologi, 61 borse e 187 capi di abbigliamento di marche blasonate.