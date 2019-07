Compravano cocaina ed eroina da Altamura per spacciarla a Matera: due arresti

Compravano quotidianamente la droga ad Altamura per poi spacciarla nel Materano: due 31enni del capoluogo lucano sono stati arrestati nell’ambito di un’operazione dei Carabinieri denominata “Bianca-nera”. Roberto Quaranta è in carcere mentre la sua compagna, Francesca Martino, è ai domiciliari: entrambi erano stati già fermati in flagranza di reato. Il nome dell’operazione fa riferimento allo spaccio di cocaina (la bianca) e di eroina (la nera). I provvedimenti sono stati emessi dal gip di Matera Angelo Onorati su richiesta della Procura della Repubblica al termine di indagini cominciate circa un anno fa e coordinate dal Procuratore Pietro Argentino e del sostituto Rosanna De Fraia.