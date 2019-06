Carabinieri Forestali scoprono immobile, veranda e piazzale abusivi a Bitonto

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Bari, congiuntamente alla Polizia Municipale del comune di Bitonto, hanno effettuato verifiche nell’agro della cittadina barese, volte a contestare la presenza di interventi abusivi nel settore dell’edilizia.

In particolare, è stata denunciata la realizzazione abusiva del piazzale retrostante l’abitazione, di immobili in lamiera e di veranda esterna con struttura in legno e muretto di chiusura, in aggiunta ad un immobile dell’agro bitontino.

Per gli abusi riscontrati (violazioni ex art. 10 del DPR 380/2001, sanzionato dall’art. 44 lett. b del medesimo DPR), sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria i coniugi proprietari dell’abitazione interessata.