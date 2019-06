Moto fuori strada, muore un centauro 41enne a Terlizzi

Ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, uscendo di strada e terminando la sua corsa contro il guardrail. Un impatto violentissimo, che non ha lasciato scampo. È questa la prima ricostruzione del tragico incidente avvenuto, questa mattina, alle porte di Terlizzi.

A perdere la vita è stato un 41enne originario di Ruvo di Puglia: la vittima era il sella alla sua moto e stava percorrendo il ponte di viale Lilium, alla periferia della città.

Per cause ancora in corso di accertamento, il centauro ha sbandato, zigzagando sulla carreggiata ed schiantandosi contro il guardrail, sul lato destro del sovrappasso. La dinamica è tuttora al vaglio delle Forze dell’Ordine.

Inutili i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del 118: all’arrivo dell’ambulanza, per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Terlizzi, che hanno eseguito i rilievi stradali. Il traffico è stato deviato per un paio d’ore, sino al completamento delle operazioni. Nell’incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli.