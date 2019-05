Comunali 2019: a Bari Decaro verso il trionfo: è già oltre il 68%

Il sindaco di Bari Antonio Decaro vola verso la vittoria al primo turno. Il sindaco uscente del Pd è dato “largamente in vantaggio in tutte le sezioni” dove sono in corso dalle 14 le operazioni di spoglio. La prima poiezione Rai è ancora più positiva per il sindaco uscente: Decaro sfiora il 70 per cento. Il dato viene considerato talmente acquisito che il principale competitor di Decaro, Pasquale Di Rella (centrodestra), lo ha già chiamato per complimentarsi.