Rissa e coltellate tra stranieri in piazza Aldo Moro: due feriti

Una rissa tra stranieri è scoppiata intorno alle 19 nella centralissima piazza Moro a Bari. Tra i protagonisti, pare, un afghano da un lato e un cittadino africano dall’altro. Due persone sono rimaste leggermente ferite. Si tratta di un giovane cittadino del Gambia e di un militare dell’esercito di pattuglia impegnato nell’operazione Strade Sicure, intervenuto prontamente per sedare la rissa e colpito in maniera lieve alla mano sinistra.

Tempestivo e immediato l’intervento dei Carabinieri della compagnia Bari Centro e degli agenti della Polizia Locale che hanno riportato la situazione alla normalità. Indagini sono in corso per risalire alle ragioni che hanno scatenato la lite poi sfociata in rissa e che ha visto coinvolte a tratti più persone, nonché all’identità di chi ha impugnato un’arma da taglio, al momento non ritrovata, utilizzata durante la colluttazione. Si tratta dell’ennesima rissa stranieri registrata nelle vicinanze della stazione centrale.