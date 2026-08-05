L’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi rende noto che, nell’ambito dei lavori di riqualificazione di via Argiro, è stato completato l’intervento stradale anche sull’intersezione con via Dante. Oltre alla posa del nuovo asfalto, è stato riqualificato anche l’attraversamento pedonale, con il posizionamento in quota delle nuove basole, così da eliminare gli attuali dislivelli e garantire maggiore continuità ai percorsi. Pertanto, il tratto di via Dante compreso tra via Melo e via Andrea da Bari è stato oggi riaperto al transito delle auto.

Si ricorda che il progetto di restyling di via Argiro, che sta trasformando 14mila metri quadri di strada in una rambla moderna, accessibile e verde, prevede anche il rifacimento di tutte le intersezioni stradali e il restyling complessivo degli incroci con via Calefati e via Putignani (che comprende la realizzazione dei nuovi marciapiedi e la piantumazione degli alberi del tipo Oleandro dal fiore bianco doppio).

Gli interventi in programma per concludere l’opera nel complesso prevedono, dunque, l’ultimazione delle lavorazioni sugli incroci con via Calefati e via Putignani nelle porzioni comprese tra via Argiro e via Andrea da Bari, e il rifacimento di tutti gli attraversamenti pedonali alle intersezioni della via con le diverse traverse: attualmente sono stati completati gli attraversamenti di via Abate Gimma, via Calefati e via Dante, aperti al transito delle auto, mentre sono in corso i lavori in via Putignani, via Piccinni e via Principe Amedeo.

Per conoscere i dettagli dei progetti e dei lavori in corso, è disponibile il portale comunale www.bariinprogress.it. È, inoltre, attivo il call center comunale cantieri, operativo al numero 080 5772399 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.