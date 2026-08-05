È tornata in funzione la storica fontanella su lungomare Imperatore Augusto, all’ingresso di piazza del Ferrarese, una delle storiche «Cape di Ferro» di Bari. Questa mattina il sindaco Vito Leccese si è recato sul posto insieme ai tecnici della ripartizione IVOP del Comune di Bari e di Acquedotto Pugliese, per verificare la riattivazione della fontanella, rimasta chiusa nelle scorse settimane in via precauzionale dopo che le verifiche periodiche dell’ASL avevano evidenziato una non conformità dell’acqua.

In queste settimane il Comune ha provveduto alla sostituzione del gruppo interno della fontanella, mentre Acquedotto Pugliese ha completato gli interventi di propria competenza e le nuove analisi, che hanno dato esito conforme, consentendo così la riapertura del punto di erogazione.

«Oggi restituiamo finalmente ai baresi un piccolo simbolo della nostra città», ha dichiarato il sindaco Vito Leccese. «La Capa di Ferro non è soltanto una fontanella: è un luogo della memoria quotidiana, dove generazioni di cittadini e visitatori si sono fermati per abbeverarsi. In molti mi avevano richiesto di far rimettere in funzione quella fontana a servizio dei residenti di Bari vecchia, dei turisti e dei tanti runner che corrono lungo quel tratto di lungomare. Finalmente ieri abbiamo avuto il responso positivo da parte dell’ASL sulla qualità dell’acqua e oggi il primo zampillo».

Il sindaco ha aggiunto: «L’acqua è un bene di tutti e le Cape di Ferro sono un patrimonio identitario che va custodito. Per questo abbiamo seguito passo dopo passo gli interventi necessari, insieme ad Acquedotto Pugliese e all’ASL, fino alla riapertura in piena sicurezza. Ora sta a tutti noi prenderci cura».