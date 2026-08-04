Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha nominato con decreto Marco Pesce come consigliere incaricato per il coordinamento tra le attività promosse dal Tavolo tecnico comunale LGBTQI e l’azione di governo cittadino in materia di contrasto alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. Marco Pesce è già consigliere del II Municipio.

L’incarico, svolto a titolo gratuito e a supporto dell’attività di indirizzo politico del sindaco, ha l’obiettivo di garantire un collegamento più costante e diretto tra il Tavolo tecnico comunale LGBTQI e gli organi politici dell’amministrazione, favorendo il trasferimento delle proposte elaborate dal Tavolo nelle politiche e nelle iniziative dell’ente. Il consigliere incaricato opererà in raccordo con il sindaco e con gli assessori competenti esclusivamente sulle materie oggetto della delega, senza assumere funzioni di amministrazione attiva o poteri decisionali, in coerenza con quanto previsto dal decreto di nomina.

«L’obiettivo di questo incarico è rafforzare il dialogo tra il Tavolo tecnico LGBTQI e l’amministrazione comunale, affinché le proposte e il lavoro svolto in questi anni possano trovare un confronto ancora più diretto con gli organi di governo della città», ha spiegato il sindaco Vito Leccese. «Il contrasto a ogni forma di discriminazione e la promozione dei diritti sono un impegno che intendiamo portare avanti attraverso un confronto costante con chi, ogni giorno, opera su questi temi e contribuisce a costruire una comunità più inclusiva e rispettosa delle differenze».

«Desidero ringraziare il sindaco e l’amministrazione comunale per la fiducia accordatami affidandomi il coordinamento del Tavolo LGBTQIA+ del Comune di Bari, accogliendo questo incarico con grande emozione e con un profondo senso di responsabilità», ha dichiarato Marco Pesce. «Credo che il compito delle istituzioni sia quello di far sentire ogni persona riconosciuta, rispettata e libera di essere sé stessa, e per questo lavorerò, insieme alle associazioni, alle realtà del territorio, al Tavolo Tecnico LGBTQIA+ e all’amministrazione comunale, per rafforzare le azioni di contrasto a ogni forma di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e per promuovere una cultura dei diritti, del rispetto e dell’inclusione». Pesce ha aggiunto che Bari ha già intrapreso un percorso importante in questa direzione e che il suo impegno sarà quello di contribuire, con ascolto, dialogo e spirito di servizio, a renderlo ancora più concreto e partecipato, «perché una città è davvero più forte quando nessuna persona si sente esclusa e può trovare nelle istituzioni un punto di riferimento».