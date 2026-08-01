Questa mattina il sindaco Vito Leccese, accompagnato dall’assessore alla Polizia Locale Carla Palone, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere di riqualificazione di via Argiro per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, ormai prossimi alla conclusione. L’intervento, una delle opere finanziate con le risorse del PNRR più vicine al completamento, sta trasformando circa 14mila metri quadrati di spazio urbano in una rambla moderna, accessibile e più verde. Dopo la riapertura al traffico dell’incrocio con via Calefati, i lavori proseguono sull’intersezione con via Principe Amedeo e interesseranno il completamento degli attraversamenti pedonali e delle ultime sistemazioni previste dal progetto.

«Via Argiro ha cambiato volto. So che per i commercianti e i residenti sono stati mesi di sacrifici, ma vedere oggi questa strada viva, animata dalle persone e dalle attività, ci ripaga degli sforzi compiuti. È una delle prime opere del PNRR ad essere vicina al completamento e ci dimostra come i cambiamenti che abbiamo inserito nella nostra visione di città ci restituiranno una Bari più vivibile, più bella e più moderna. Via Argiro è l’esempio di come, in meno di un anno e nonostante le polemiche, sia stata realizzata un’opera pubblica destinata a essere apprezzata negli anni a venire».

La presenza dell’assessora alla Polizia Locale Carla Palone è stata l’occasione per ricordare alle attività commerciali l’importanza del rispetto delle regole sul conferimento dei rifiuti per le utenze non domestiche, con le attività di controllo dei nuclei specializzati che proseguiranno nei controlli anche nelle settimane estive.