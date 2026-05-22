Una scelta accettabile e non incostituzionale quella della soglia di sbarramento al 4% calcolata sul totale dei voti validi del candidato presidente della coalizione rispetto ai voti di lista. E’ questa in sintesi la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia che ieri a tarda sera ha respinto tutti i sei ultimi ricorsi presentati da candidati al consiglio regionale e non eletti nella consultazione degli scorsi 23 e 24 novembre. Non ci saranno dunque variazioni all’assetto del consiglio regionale che, a meno di ulteriori appelli, sarà cristallizzato così come emerso. Ad inizio maggio, infatti, il Tar aveva già respinto altri tre ricorsi che nel caso di specie contestavano il criterio di attribuzione dei seggi ed in particolare la distribuzione dei resti tra le circoscrizioni. In questa tornata di decisioni, invece, la maggioranza dei ricorsi verteva sulla soglia di sbarramento del 4%.

In particolare restano dunque fuori dal consiglio regionale sia la lista con l’ex Presidente Nichi Vendola di Alleanza Verdi e Sinistra oltre a quella dei Popolari dell’ex assessore Gianni Stea. I ricorsi più importanti erano infatti i loro con AVS e Popolari che hanno superato sulle liste la quota del 4% ma non nel conteggio complessivo dei voti validi del candidato presidente. Nel dispositivo della sentenza viene in qualche modo analizzata proprio la legge elettorale pugliese che resta comunque al centro di diverse critiche e negli scorsi anni già soggetta a numerosi interventi proprio della giustizia amministrativa. Ad oggi però la stessa legge elettorale sembra cristallizzata ed a meno di modifiche del legislatore pugliese resta meno soggetta ad interpretazione.