La polizia di stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 28enne originario della provincia di Bari, ritenuto responsabile di undici furti in esercizi commerciali commessi nel centro cittadino nel mese di gennaio, tutti con la medesima tecnica: la cosiddetta «spaccata», ovvero la rottura e lo sfondamento delle vetrine. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Le indagini, condotte dalla squadra mobile — sezione Falchi — hanno permesso di ricostruire l’intera sequela di colpi che aveva destato grande allarme tra i commercianti della zona. Il 28enne, in alcuni casi, aveva agito nel corso della stessa notte colpendo più esercizi consecutivamente, seguendo sempre lo stesso schema: dopo aver infranto la vetrina si introduceva nel locale, puntava ai registratori di cassa, ne asportava il contenuto e fuggiva rapidamente.

Determinante per la raccolta degli elementi di prova è stato il contributo della polizia scientifica, che ha provveduto all’esaltazione e all’analisi delle tracce rinvenute sulle scene dei furti. Al momento dell’esecuzione della misura cautelare, l’uomo si trovava già in stato di detenzione, essendo stato in precedenza arrestato dalla squadra volante proprio per un ulteriore episodio di furto all’interno di un esercizio commerciale.

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, in virtù del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, l’indagato non può essere considerato colpevole fino all’eventuale emissione di una sentenza definitiva di condanna.