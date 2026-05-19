I carabinieri della compagnia di Monopoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha portato all’arresto di tredici persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di arma comune da sparo ed estorsione in concorso.

Le indagini, coordinate dalla DDA di Bari e condotte dalla sezione operativa del nucleo operativo radiomobile di Monopoli attraverso servizi di osservazione, pedinamenti e attività tecniche, hanno permesso di ricostruire l’esistenza di un sodalizio criminale stabile e strutturato operante nel territorio di Conversano. Un contributo determinante è venuto anche dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia.

Secondo la ricostruzione accusatoria accolta dal gip, il gruppo gestiva un’attività sistematica di spaccio al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana, con ordinativi effettuati tramite linguaggio criptico su utenze telefoniche dedicate. La droga veniva consegnata direttamente a domicilio oppure ceduta all’interno di un bar nel centro urbano di Conversano. L’organizzazione disponeva di ruoli distinti e basi operative per lo stoccaggio e il confezionamento delle sostanze.

Particolarmente significativo l’elemento che emerge riguardo alla figura del capo del sodalizio, all’epoca già detenuto presso la casa circondariale di Bari: nonostante la detenzione, continuava a dirigere le attività del gruppo imponendo le modalità di approvvigionamento della droga, e ordinava intimidazioni e minacce attraverso i propri associati o tramite l’utilizzo di «pizzini», con l’obiettivo di riscuotere debiti legati all’acquisto di stupefacenti o come ritorsione per dichiarazioni accusatorie rese in altri procedimenti giudiziari a carico di membri dell’associazione.

Nel corso delle indagini sono state sequestrate in distinte occasioni due pistole modificate, rinvenute a bordo di veicoli in uso agli indagati, a conferma della contestazione relativa alla detenzione illegale di armi da fuoco.

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. All’esecuzione delle misure cautelari seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con le difese. La colpevolezza degli indagati in ordine ai reati contestati dovrà essere accertata in sede di processo nel pieno contraddittorio tra le parti.