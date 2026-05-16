Un violento scontro nei pressi di piazza Milite Ignoto ieri, venerdì 15 maggio, a tarda sera, attorno alle 23, a Monopoli è costato la vita ad un 19enne di nazionalità albanese ma residente nella cittadina barese e passeggero di una Mercedes. La vettura si è scontrata, per cause in corso di accertamento, contro una Toyota Auris. Lo scontro non ha lasciato scampo al giovane che è stato immediatamente soccorso dalle equipe sanitarie del 118 giunte sul posto. I tentativi di rianimazione sono proseguiti sino all’ospedale “San Giacomo” dove però il cuore del ragazzo ha smesso di battere nonostante i tentativi di salvarlo.

Ferite lievi anche per la conducente della Toyota una giovane anche lei stranieri ma da tempo residente a Monopoli, ed un altro passeggero della Mercedes. Secondo una primissima ricostruzione effettuata dai carabinieri sul posto, dopo la collissione le due vetture avrebbero proseguito la loro corsa scontrandosi con altre auto in sosta. In particolarela Toyota è finita contro un furgone mentre la Mercedes contro altre vetture parcheggiate. Sul posto oltre alle equipe sanitarie del 118 anche i vigili del fuoco del distaccamento di Monopoli per mettere in sicurezza i mezzi, una pattuglia della guardia di finanza e diverse pattuglie dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Monopoli.