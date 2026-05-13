Prosegue l’impegno della Polizia di Stato nel contrastare il disagio giovanile e la criminalità diffusa si fa sempre più stringente. Negli ultimi tempi, la Questura di Bari ha intensificato l’uso di strumenti di prevenzione per intercettare precocemente comportamenti a rischio tra i giovanissimi, cercando di ristabilire un clima di legalità nei quartieri più complessi della città.

In questo scenario si inserisce il provvedimento firmato nei giorni scorsi dal Questore Annino Gargano, che ha notificato un “Avviso Orale” a un ragazzo di 14 anni.

Si tratta di un richiamo formale, resosi necessario dopo una serie di episodi preoccupanti che hanno visto protagonista il giovane. Il ragazzo aveva già manifestato segnali di insofferenza alle regole all’interno del proprio istituto scolastico, ma l’episodio decisivo è avvenuto la sera dello scorso 5 febbraio. Mentre pattugliavano alcune piazze cittadine, aree sensibili costantemente monitorate proprio per prevenire fenomeni di devianza, gli agenti delle Volanti hanno fermato il giovane per un controllo. In quella circostanza, il quattordicenne è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo a cui era stato rimosso il tappo rosso, un dettaglio non trascurabile che rende l’oggetto del tutto simile a un’arma vera.

L’Avviso Orale recapitato al minore è, di fatto, un invito ufficiale a cambiare rotta. Il Questore ha esortato formalmente il ragazzo a modificare la propria condotta e a rispettare le regole della convivenza civile, avvertendolo chiaramente che, in caso di nuovi errori, la legge prevede misure di prevenzione molto più severe e restrittive.

L’attività della Questura di Bari non si limita però ai soli provvedimenti autoritativi. La strategia della Polizia di Stato punta con forza sulla prevenzione e sul dialogo. Parallelamente ai controlli su strada, continuano infatti i numerosi incontri nelle scuole baresi per promuovere la cultura della legalità tra i banchi. L’obiettivo finale è quello di non lasciare soli i ragazzi, accompagnandoli in un percorso di crescita che sia responsabile e consapevole.