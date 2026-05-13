Di mattina a scuola, di pomeriggio in azienda, secondo una formula chiamata “duale” perché integra due percorsi, formazione e lavoro; due luoghi di apprendimento, scuola e impresa; due strategie cognitive, teoria e pratica. Si chiama “Scuola per il Lavoro” ed è il nuovo progetto sperimentale di apprendistato duale di primo livello destinato ad introdurre la prima innovazione del piano annunciato dall’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro in occasione della Festa del Lavoro 2026. In sostanza dal prossimo anno scolastico in Puglia l’Inps, l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Assessorato allo Sviluppo economico e al Lavoro della Regione Puglia, attraverso le proprie strutture del Dipartimento delle Politiche del Lavoro e Formazione e in collaborazione con l’agenzia Arpal, sosterranno questa sperimentazione destinata potenziare e qualificare l’apprendistato duale di primo livello negli istituti scolastici di secondo grado.

Si tratta di un cambio di passo sostanziale nella formazione secondaria, perché gli studenti durante gli ultimi anni del loro percorso scolastico potranno lavorare, con un regolare contratto di lavoro di apprendistato, percependo uno stipendio e alla fine del percorso scolastico potranno conseguire il diploma. La sperimentazione “Scuola per il Lavoro”, è stata approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 5 maggio e nasce da due emergenze, la dispersione scolastica da un lato, il divario tra competenze e fabbisogni del mercato dall’altro.