Una simulazione degli aumenti Irpef che già fa presupporre la stangata, soprattutto per i redditi più alti. Sono ore decisive per sapere come la Regione Puglia correrà ai ripari per coprire il buco sulla sanità regionale da oltre 350 milioni di euro. Al momento dal bilancio ne sono stati ritagliati 120, ma restano ancora 230. L’assessore alla Sanità Donato Pentassuglia, tra i primi ad annunciare settimane fa l’aumento dell’Irpef necessario per coprire il deficit, ha fatto sapere che entro la soglia di 28mila euro di reddito annuo non ci saranno variazioni, pertanto l’aumento riguarderà le cifre che vanno oltre quella soglia. Le regioni hanno facoltà di aumentare le aliquote delle tasse locali fino a 2,1 punti percentuali, ma la legge stabilisce anche un tetto del 3,3 per cento che non può essere superato. Simulando quest’ultimo scenario (il peggiore), per il prossimo anno la stangata per i redditi superiori ai 28mila euro è servita: nello scaglione entro i 50mila euro le tasse passerebbero dagli attuali 815 a 1.650 euro; da 1.110 a quasi 2mila euro (1.980) per chi supera lo scaglione degli 60mila euro annuali; da 1.480 a 2.640 euro per i redditi annuali oltre gli 80mila. Al momento solo numeri che saranno chiariti nell’incontro presti oggi a Roma con i ministeri di Economia e Salute.