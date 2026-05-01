Incredulità e sgomento a Carbonara di Bari, dove questa mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 68anni all’interno di un negozio cinese situato in piazza Umberto. I familiari, nei giorni scorsi, ne avevano denunciato la scomparsa, avvenuta ad inizio aprile. Il cadavere dell’uomo di nazionalità italiana, sarebbe in stato di decomposizione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, a seguito di una segnalazione. I militari hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare i primi rilievi. Al momento restano ancora da chiarire le circostanze del decesso. Non si esclude alcuna ipotesi. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari.