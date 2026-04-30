La Commissione Agricoltura della Regione Puglia accende i riflettori sulle attività di manutenzione del sistema di collettamento che collega il fiume Ofanto all’invaso “Marana Capacciotti”, nel territorio di Cerignola. Il sopralluogo effettuato insieme al direttore della sezione agraria del Consorzio di Bonifica di Capitanata, Luigi Nardella, risponde alle numerose segnalazioni arrivate dagli agricoltori di Cerignola, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Margherita di Savoia e Zapponeta. Le criticità evidenziate riguardano soprattutto la carenza di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, nei punti strategici degli adduttori che convogliano l’acqua verso l’invaso. “Le perdite che registra il sistema idrico non sono più accettabili” dicono dalla Commissione. In alcuni casi, infatti, arriva a destinazione appena la metà dei volumi immessi.

Tra i primi problemi da risolvere, la bassa efficienza della Traversa di Santa Venere, tripartitore situato sul fiume Ofanto vicino Rocchetta Sant’Antonio, che impedisce il pieno riempimento dell’invaso di Marina Capacciotti. “Anche la gestione frammentata tra diversi enti e la limitata disponibilità di risorse del Consorzio Unico della Basilicata – spiega il presidente della commissione Antonio Tutolo – incidono negativamente sull’operatività dell’impianto”.

Un’audizione in commissione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione – conclude il consigliere Lanotte – dovrà offrire soluzioni chiare e non più rimandabili ad uno dei comparti produttivi più rilevanti dei territori di Foggia e Barletta-Andria-Trani, da troppo tempo in attesa di risposte