È bufera intorno al Concorso regionale per infermieri 2026. Il casus belli è stata la richiesta, subito respinta dalla ASL di Bari, di prove suppletive per donne in gravidanza iscritte al concorso, impossibilitate a presenziare alle prove nelle date stabilite per stato interessante a rischio o parti imminenti. Dopo la pubblicazione delle date, dal 4 al 6 maggio, le infermiere coinvolte hanno mandato delle PEC alla ASL territoriale, allegando certificati per attestare il proprio stato di salute e la conseguente impossibilità giustificata, chiedendo date concorsuali alternative, come previsto dalla legge. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la gravidanza non può essere considerata motivo di esclusione da un concorso pubblico in quanto impedimento temporaneo: negare alle infermiere gestanti, dunque, una data suppletiva per il sostenimento della prova equivale a negare alle donne il diritto al lavoro.

Ma la risposta negativa della Asl Bari, prontamente giustificatasi facendo appellando al principio di parità di trattamento e alla rigidità del bando, ha lasciato attonite le candidate, scatenando la dura reazione dei sindacati. Lo Sportello contro le discriminazioni e violenza di genere nei luoghi di lavoro ha mosso un’accusa di disparità di genere contro la ASL di Bari, ritenendo una replica simile da parte di un ente pubblico rappresentante lo Stato, un abuso dei diritti sanciti dalla Costituzione e dal Codice delle Pari Opportunità. Una denuncia non di poco conto, intorno a un concorso molto discusso e atteso, sono più di 12.231 i candidati ammessi alle preselettive. La vicenda, al momento, resta aperta e sembrerebbe tutt’altro che conclusa. Come preannunciato da Lo Sportello, infatti, se il contenzioso non dovesse risolversi positivamente per le infermiere chiamate in causa, si procederà per via legali affinché i diritti delle donne in materia maternità vengano riconosciuti e rispettati, come sancito dalla legge.

Damiana Civita