La Puglia consolida il proprio ruolo nel panorama nazionale dei trapianti con una crescita significativa dell’attività: nel 2025 sono stati effettuati 296 trapianti contro i 223 del 2024, pari a un incremento del +32,7%. A trainare questo risultato sono in particolare i trapianti di cuore, passati da 73 nel 2024 a 108 nel 2025, con il Centro Cuore del Policlinico di Bari che si è affermato come primo in Europa per volumi di attività. Un risultato reso possibile anche grazie alla disponibilità e alla capacità operativa delle équipe, impegnate in attività di prelievo anche oltre i confini nazionali, con interventi effettuati in diversi Paesi europei, tra cui Francia, Svizzera, Grecia, Ungheria e Regno Unito.

Crescono tutti i programmi trapiantologici. I trapianti di rene sono passati da 89 a 120, di cui 23 presso il Centro trapianti di Foggia, riattivato nel corso dell’ultimo anno, e 25 da donatore vivente eseguiti al Policlinico di Bari.

I trapianti di fegato sono aumentati da 61 a 68, anche grazie all’attivazione di un nuovo reparto dedicato al Policlinico di Bari al danno epatico e al trapianto, che ha contribuito a migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti trapiantati o candidati al trapianto.

Il report è stato presentato nel corso di una conferenza stampa nel padiglione Asclepios 3 del Policlinico di Bari. A sostenere questi risultati è una rete regionale strutturata e integrata, composta da 22 coordinamenti ospedalieri di procurement, che operano in sinergia con il Centro Regionale Trapianti e il Centro Nazionale Trapianti. Nel 2025 si registra inoltre un incremento dei donatori, con 139 segnalazioni e 76 donatori utilizzati, a conferma di una crescente capacità di intercettare e gestire il processo donativo. Resta tuttavia un elemento critico rappresentato dalle opposizioni alla donazione, che nel 2025 si attestano al 34,5%, evidenziando la necessità di rafforzare ulteriormente le attività di sensibilizzazione. Sul fronte dell’innovazione, il 2025 ha segnato anche l’avvio del programma DCD (donazione a cuore fermo), con 9 donatori registrati a fine anno, ampliando le opportunità di trapianto.