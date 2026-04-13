La Polizia di Stato, nel corso dell’ultima settimana, ha intensificato i servizi di controllo del territorio a Bari, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e prevenire fenomeni di illegalità.

Nel corso delle attività, svolte dalle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sono state identificate 1470 persone di cui 186 con precedenti di polizia e 164 stranieri, controllati 465 veicoli; sono state elevate 14 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada.

L’attività ha inoltre portato all’esecuzione di alcune perquisizioni su persone e locali, con il deferimento in stato di libertà di 17 persone: 1 per danneggiamento, 4 per minacce e resistenza a pubblico ufficiale di cui 1 per aver messo in pericolo l’incolumità altrui con una fuga pericolosa a bordo del proprio motociclo, 3 per furto aggravato, 4 per detenzione di sostanze stupefacenti, 1 possesso di arnesi atti allo scasso, 2 per detenzione illegale di coltello e, infine 1 per possesso e vendita di prodotti con segni falsi e ricettazione.

Nel medesimo contesto, sono stati effettuati 2 arresti di cui 1 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e 1 per furto in abitazione.

Sono stati altresì eseguiti controlli amministrativi presso 6 esercizi pubblici, tra cui un centro scommesse, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente. Le attività di prevenzione e controllo del territorio proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rafforzare la percezione di sicurezza e contrastare ogni forma di illegalità.