All’apparenza un tentativo di esecuzione non riuscito, anche se non è chiaro se la vittima fosse il vero obiettivo. Paura e dramma sfiorato nella serata di ieri a Bari, in viale della Repubblica, dove poco prima delle 22 un 19enne del posto è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco mentre si trovava all’ingresso di una sala giochi. Secondo quanto appreso sin ad ora, sarebbero stati esplosi almeno quattro colpi di pistola, giunti dalla strada. Il giovane barese, residente a Carrassi, è stato raggiunto di striscio alla gamba destra. Danneggiata la vetrina dell’attività commerciale. In quel momento all’interno c’erano decine di persone. Il 19enne, rimasto a terra, è stato soccorso da alcuni amici e accompagnato in auto al pronto soccorso del Policlinico di Bari. Le sue condizioni non erano gravi e infatti il giovane è stato dimesso dopo poche ore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura barese che hanno avviato le indagini. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza. La zona è stata transennata per consentire i rilievi. Recuperati alcuni bossoli. Non è chiaro se il 19enne fosse il vero obiettivo degli aguzzini. Le sue dichiarazioni agli inquirenti potrebbero rivelarsi fondamentali.