La Regione Puglia ha presentato i 13 progetti finanziati nell’ambito dell’Avviso pubblico “Puglia Beni Comuni”, dedicato al riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Finanziato con 11 milioni di euro del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, l’avviso pubblico rappresenta un passaggio significativo nelle politiche regionali di contrasto alla criminalità organizzata e di promozione della legalità, attraverso la restituzione dei beni confiscati alle comunità e la loro trasformazione in spazi di valore sociale, culturale ed economico.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e l’assessora alla Cultura e Conoscenza Silvia Miglietta. Presenti i rappresentanti istituzionali dei 13 Comuni beneficiari: Adelfia, Bari, Brindisi, Fasano, Foggia, Martina Franca, Melendugno, Monteroni, Ostuni, Taurisano, e Trepuzzi. Spiccano i progetti di Ruvo di Puglia e Trani.

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