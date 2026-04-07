Nei giorni scorsi a Santeramo in Colle, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa di Altamura, con il supporto di pattuglie di altri reparti dipendenti, hanno provveduto all’arresto in flagranza del reato di riciclaggio di due uomini, F.S., classe 1984, e M.S., classe 1996.

L’attività si inserisce in un più ampio dispositivo di contrasto ai reati predatori, intensificato negli ultimi mesi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, volto a prevenire e reprimere fenomeni di criminalità diffusa sul territorio. I militari, al termine di un mirato servizio di osservazione, controllo e pedinamento, hanno fermato i due individui subito dopo che gli stessi erano entrati in due box nella loro disponibilità. All’interno dei locali, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato numerosi veicoli e materiali. In particolare, per un’autovettura e due motocicli è stata già accertata la provenienza illecita mentre per gli atri sono in corso gli accertamenti.

Nel corso dell’operazione sono state inoltre rinvenute targhe appartenenti ad altri veicoli, numerose chiavi di accensione, quattro motori di autovettura, su cui sono in corso verifiche, nonché indumenti utilizzati per il travisamento – tra cui tute, passamontagna e parrucche – e chiodi a tre punte (idonee ad arrestare veicoli di forze dell’ordine poste all’inseguimento). Al termine delle formalità di rito, i due giovani sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Bari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.