Procedono i lavori di riqualificazione di via Manzoni. Oggi sono state realizzate, nel tratto compreso tra corso Italia e via Crisanzio, le prime piantumazioni di alberi ed essenze vegetali, parte integrante del progetto di rigenerazione urbana che punta a incrementare la qualità ambientale e il comfort dello spazio pubblico.

“Via Manzoni comincia a prender forma nei primi isolati – ha detto l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi – Oggi abbiamo effettuato le prime piantumazioni nel tratto compreso tra corso Italia e via Crisanzio, che resterà carrabile diventando zona 30 per consentire una mobilità più sicura e ordinata, permettendo alle auto di raggiungere la scuola dell’infanzia comunale Manzari Buonvino e l’immissione su corso Italia. In prossimità della scuola, nel punto di incontro e aggregazione previsto dal progetto, sono state realizzate fioriere e zone d’ombra, dove oggi abbiamo piantato alberature e altri arbusti. È un intervento che restituisce qualità allo spazio pubblico e introduce elementi concreti di sostenibilità urbana, migliorando il microclima e offrendo nuovi luoghi di socialità per il quartiere.”

“La piantumazione dei primi alberi di terebinto, specie sempreverde, e la realizzazione di aiuole con essenze mediterranee contribuiscono a riqualificare questo primo tratto di via Manzoni – ha continuato l’assessora al Clima Elda Perlino – definendo un nuovo assetto della mobilità, più dolce e più vicino alla vocazione della strada. Via Manzoni, infatti, oltre a essere storicamente una strada del commercio, è stata sempre un punto di riferimento per la comunità: l’obiettivo è restituirle questa dimensione, rendendola nuovamente uno spazio di incontro e socialità. Il verde accompagna e rafforza questa trasformazione, migliorando la qualità dello spazio urbano e rendendolo più bello e più salubre, realizzando l’obiettivo di generare una giustizia sociale che accompagna la giustizia ambientale.”

Durante il mese di aprile proseguiranno le lavorazioni di Retegas lungo via Manzoni, articolate per fasi successive e suddivise in tratti che interesseranno progressivamente il tratto compreso tra via Calefati e piazza Garibaldi, con restringimenti temporanei della carreggiata e divieti di sosta.

A partire dal 7 aprile, e fino al 30 giugno, le lavorazioni interesseranno il tratto compreso tra via Dante Alighieri e via Principe Amedeo, dove sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata e la chiusura al traffico veicolare h24.

Per conoscere i dettagli del progetto BRT e lo stato di avanzamento dei lavori, è disponibile la scheda dedicata, a questo link, sul nuovo portale comunale www.bariinprogress.it.

Per tutti gli aggiornamenti, si ricorda, infatti, che è on line il nuovo portale comunale www.bariinprogress.it, dedicato alle attività di informazione sui progetti e sui cantieri attivi e/o in fase di attivazione sul territorio cittadino. È, inoltre, attivo il call center comunale cantieri, avviato per garantire ai cittadini informazioni tempestive e capillari in merito ai diversi interventi di trasformazione urbana in corso, operativo al numero 080 5772399 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.