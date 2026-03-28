Il Policlinico di Bari si conferma ancora una volta struttura d’eccellenza nei campi dell’innovazione e delle “prime volte” per il sud Italia. Nell’unità operativa di ortopedia, infatti, è stato eseguito un trapianto meniscale da donatore. Si tratta di una procedura altamente complessa e specialistica che mai prima d’ora era stata effettuata nel meridione, ma esclusivamente in alcuni centri selezionati ed esperti nella chirurgia del ginocchio del centro e nord Italia. A beneficiarne per la prima volta a Bari è stata una judoka professionista che in passato aveva già subito una ricostruzione del legamento crociato anteriore, del collaterale laterale ed una rimozione totale del menisco. Le condizioni del ginocchio della paziente hanno dato ancor più risalto al successo del trapianto effettuato dai chirurghi Lorenzo Moretti e Danilo Cassano e confermato il ruolo di riferimento dell’istituto barese in Italia.

Ma il Policlinico è in prima linea non solo nell’applicazione delle più avanzate tecnologie biomediche, ma anche nel percorso di abbattimento delle liste d’attesa che sta interessando l’intera Puglia. Infatti, nel weekend pre-pasquale, le sale operatorie di neurochirurgia resteranno aperte. In particolare, sono previste 367 prestazioni tra sabato 28 e domenica 29 marzo: 206 “prime visite”, 123 esami diagnostici e 38 interventi.

Nicola di Chio