Simulavano incidenti stradali per ottenere risarcimenti dalle compagnie assicurative. Un sistema illecito ben strutturato, che coinvolgeva assicuratori, avvocati e autocarrozzerie, e che avrebbe permesso di incassare oltre 160mila euro di indennizzi non dovuti.

Con questa accusa il GUP del Tribunale di Bari, Alfredo Ferraro, ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di 69 persone, accusate a vario titolo di associazione a delinquere, falso e frode assicurativa.

In base a quanto ricostruito dagli inquirenti nel corso delle indagini, il gruppo – con base a Gravina in Puglia ma operante tra le province di Bari, Potenza e Matera – a partire dal 2019 avrebbe simulato numerosi sinistri stradali, nell’ambito dei quali gli indagati avrebbero effettivamente danneggiato i veicoli coinvolti, compilando finte constatazioni amichevoli e ottenendo certificati medici falsi.

In alcuni casi, i componenti dell’organizzazione si sarebbero recati nei Pronto Soccorso lamentando dolori inesistenti, per indurre in errore il personale medico e ottenere la documentazione sanitaria utile alle richieste di risarcimento. In altre occasioni, avrebbero anche presentato esami clinici mai effettuati.

Accanto ai 69 indagati, nel fascicolo d’inchiesta figuravano altre due persone, nel frattempo decedute. Il processo prenderà il via il prossimo 9 luglio davanti ai giudici del Tribunale di Bari.