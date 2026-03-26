In merito alle operazioni condotte oggi dalla Polizia di Stato a Carbonara e Japigia, il sindaco Vito Leccese dichiara quanto segue:

«Il confronto e la collaborazione tra istituzioni si confermano, ancora una volta, fondamentali per il bene della collettività: per l’amministrazione comunale poter contare su interlocutori competenti e affidabili è un fattore determinante per accompagnare la crescita sana della città. L’impegno costante delle Forze dell’ordine nelle ultime settimane ha messo a segno diverse importanti operazioni sul territorio cittadino, scosso da alcuni episodi preoccupanti.

Come ho avuto modo di ricordare qualche giorno fa in occasione della cerimonia in ricordo delle vittime innocenti di mafia, la città di Bari non intende tornare indietro ai tempi in cui interi quartieri erano ostaggio della criminalità organizzata: la nostra comunità ha maturato gli anticorpi necessari per scegliere di percorrere insieme, cittadini e istituzioni, la strada della legalità e il rifiuto di ogni logica mafiosa. In tale direzione, il contributo della cittadinanza, al pari del lavoro quotidiano operato dalle Forze dell’ordine, diventa essenziale per arginare e contrastare i fenomeni mafiosi e illegali. Per questo, a nome della città, desidero ringraziare il questore Annino Gargano per l’impegno profuso dalle Forze dell’ordine a tutela della sicurezza e a contrasto della criminalità».