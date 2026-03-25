La Puglia scalda i motori per il prossimo anno scolastico 2026-2027. La Giunta regionale, guidata dal presidente Antonio Decaro, ha ufficializzato le date che vedranno il ritorno sui banchi per gli studenti di ogni ordine e grado il 17 settembre 2026. Come di consueto, le singole istituzioni scolastiche potranno anticipare l’avvio in base alla propria autonomia.

Il percorso didattico si concluderà l’8 giugno 2027 per la maggior parte degli istituti, mentre le scuole dell’infanzia proseguiranno le attività fino al 30 giugno 2027. Nel dettaglio, il piano prevede: 224 giorni di attività per le scuole dell’infanzia e 205 giorni per tutti gli altri gradi d’istruzione. La programmazione, definita in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale e i sindacati, garantisce il pieno rispetto del monte ore annuale stabilito dalle norme nazionali.

Insieme al calendario, la Regione ha rinnovato l’iniziativa del contest creativo rivolto a studenti e docenti. Il tema scelto per l’edizione 2026/27 è la cultura del dono e della solidarietà sociale. I partecipanti sono chiamati a realizzare immagini che rappresentino i valori dell’istruzione e dell’altruismo, lavorando in gruppo per trasformare il progetto in un’occasione di dialogo.

“Per il secondo anno consecutivo — ha commentato l’assessora alla Cultura e Conoscenza, Silvia Miglietta — invitiamo gli alunni a inviarci le loro proposte più originali. Il tema di quest’anno è una sfida bellissima, perché la solidarietà è un valore fondamentale da coltivare sin dall’infanzia”. Le opere selezionate accompagneranno graficamente il nuovo calendario scolastico regionale.