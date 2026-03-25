Nessun colpevole per l’omicidio di Giuseppe Gelao, il 39enne ucciso a colpi di pistola, la sera del 6 marzo 2017, nel quartiere Japigia di Bari. La Corte di Cassazione ha confermato, respingendo il ricorso della Procura Generale del capoluogo, l’assoluzione di Antonio Busco, condannato all’ergastolo in primo grado per il delitto e poi assolto per “non aver commesso il fatto”.

L’uomo, difeso dagli avvocati Alessandro Cacciotti e Salvino Mondello, era considerato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari il killer di Gelao, ucciso nell’ambito di una guerra tra gruppi criminali, quello capeggiato da Busco ed il clan Palermiti, per il controllo dello spaccio nel rione Japigia.

Mentre percorreva a bordo di uno scooter via Peucetia, la vittima venne raggiunta da una raffica di colpi di mitraglietta esplosi da un’auto in corsa. Nell’agguato rimase ferito anche l’allora 29enne Antonino Palermiti, nipote dello storico boss Eugenio.

Nell’ambito della faida del 2017, ribattezzata dagli inquirenti “guerra di Japigia”, assieme a Gelao vennero uccise altre due persone: Francesco Barbieri e Nicola De Santis.

Nel dicembre 2024 la Cassazione aveva confermato l’assoluzione anche nei confronti di altri due co-imputati nel processo per l’omicidio, Davide Monti e Giuseppe Signorile, che avevano scelto il rito abbreviato. Condannati entrambi in primo grado a 30 anni di reclusione, erano poi stati assolti in Appello.