Un vasto incendio ha interessato nella mattinata di oggi uno stabile di via Mimmo Conenna, nel quartiere Sant’Anna di Bari. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 6, quando le fiamme e il fumo hanno avvolto il piano terra dell’edificio, propagandosi rapidamente fino ai balconi delle abitazioni sovrastanti.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, coadiuvate anche dall’autobotte, che hanno condotto le operazioni di spegnimento. A scopo precauzionale, tutti gli appartamenti dello stabile sono stati evacuati.

Al momento della diffusione della notizia le operazioni di verifica erano ancora in corso, con la squadra ancora presente sul posto.